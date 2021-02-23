الثلاثاء 23-02-2021
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الثلاثاء، 23-02-2021 10:48 ص

الصين: فتح المدارس وعودة الحياة تدريجيا بعد انحسار كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين، اليوم الثلاثاء، أن العام الدراسي سيستكمل بعد انتهاء عطلة فصل الربيع، حيث توقفت المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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وذكر بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، ان الطلاب سيعودون إلى الدراسة المنتظمة بعد تعطلها الربيع الماضي بسبب تفشي كورونا.


وطلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب، لتقليل مخاطر أي عدوى محتملة، مشيرة الى انها ستجري اختبارات كورونا للمواقع والمجموعات الرئيسية وتطهير الأماكن الرئيسية.


الى ذلك ، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إن البلاد سجلت 10 إصابات جديدة بكورونا ، جميعها وافدة من الخارج.

 

--(بترا)

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