الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شويغو يتحدث عن اختبار صواريخ جو-جو للمقاتلة سو-57

مساعٍ لتعزيز الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن

بيسكوف ينفي إشاعات عن رفض رئيس الصين زيارة روسيا

مدن عربية تسجل أعلى 10 درجات حرارة في العالم

25 % انخفاض أسعار حجوزات المزارع خلال العيد

الأوقاف تعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن المصليات

القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته على طريق المطار

تعميم هام من البنك المركزي لشركات التمويل وشركات الصرافة

مدير الامتحانات يوضح حول طبيعة امتحان الرياضيات التوجيهي

وزير التنمية: 1200 متسول يتم ضبطهم شهرياً

الثلاثاء، 05-07-2022 11:09 ص

الصين.. فرض حجر على 1,7 مليون شخص في شرق البلاد

133-200135-corona-china-millions-quarantine-record-jump_700x400


الوكيل الإخباري - فرضت الصين حجرا على 1,7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي في شرق البلاد بعد الإبلاغ عن حوالي 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مع عودة ظهور الفيروس في مناطق معينة.

وأعلنت بلدتان في المقاطعة هما سيشيان ولينغبي عن إغلاق شمل أكثر من 1,7 مليون شخص لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار كوفيد.

اضافة اعلان


وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (CCTV) لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علما أنه سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.


وأبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي يوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 حالة في المقاطعة في خلال أيام.


وحث حاكم المقاطعة وانغ تشينغ شيان السلطات المحلية على "الإسراع في إجراء فحوصات الكشف" وفرض الحجر الصحي والإبلاغ عن الإصابات في أقرب وقت ممكن.


كذلك، أبلغت مقاطعة جيانغسو المجاورة عن 56 حالة جديدة في أربع مدن الاثنين.

 

يذكر أن الصين تتبع سياسة صارمة لاحتواء الفيروس من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة.


يعود الوباء للظهور في أنهوي في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ رفع في أوائل يوليو إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
UNI360179

تحسين جودة الهواء في الداخل أداة رئيسية في مواجهة كورونا

كورونا-والصين

الصين تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

61cb66444c59b7666672d570

المغرب.. خبراء يحذرون من ذروة كورونا في أيام العيد

Virus_Outbreak_Lives_Saved_14693--e2fce

دراسة: لقاحات «كورونا» أنقذت 20 مليون شخص في عامها الأول

2022_3_2_23_57_6_500

اكتشاف عقار جديد لعلاج كوفيد-19

thumbs_b_c_aaef70892f8f9e8ba22d48dda02bd195

روسيا ترفع كل القيود المتعلقة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-والصين

الصين تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

127-165057-corona-china-capital-beijing_700x400

الصين تعلن عن تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

4ba46b4a-befunky-collage-2022-06-07t094320.857

اكتشاف عقار يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا في الصين

tbl_articles_article_28058_224776c202f-afac-4b90-be45-e08a14ea5356

هل يسبب كورونا آلام الرقبة؟

corona-virus-getty.tmb-1200v

لجنة كورونا : استقرار الإصابات التراكمية عند 11822 حالة

_116735053__116089189_vaccine

14 مليون إيراني لم يتلقوا لقاح كورونا