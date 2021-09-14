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الثلاثاء، 14-09-2021 02:33 م

الصين في مواجهة بؤرة جديدة لكورونا بين تلاميذ المدارس

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الوكيل الاخباري- أغلقت السلطات في مدن جنوب الصين، المدارس وأمرت بإجراء فحوص فيروس كورونا (PCR) لملايين الأشخاص، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انتشار العدوى بين التلاميذ غير الملقحين ضد هذا الفيروس.

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وأصدرت مدينة بوتيان، أمرا يقضي بإجراء فحوص لجميع المواطنين الصينيين، بعد تسجيل حالات إصابة بالمتحورة "دلتا" من فيروس كورونا، نسبت إلى شخص عائد من سنغافورة، حيث تفشت في أنحاء المقاطعة لتطال أكثر من مئة شخص، إذ أن الصين تواجه حاليا انتشارا للمتحورة "دلتا" شديدة العدوى، بعد القضاء على أول موجة من الفيروس العام الماضي.

وبحسب "فرانس برس"، فإن "البؤرة في فوجيان هي الأكبر منذ أسابيع، وتأتي بعد إعلان السلطات الصينية السيطرة على تفش للوباء ناجم عن المتحورة دلتا، ما يمثل اختبارا لمساعي الصين الهادفة للتوصل إلى صفر إصابات".

المصدر: روسيا اليوم

 

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