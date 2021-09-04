السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

'لا لإيقاف دورات العلم الشرعي' يتصدر تويتر

الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

حسام الخصاونة يعود إلى المملكة الأحد

سيناتور روسي يتوقع وقوع أزمة اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة

وفيات السبت 4/9/2021

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر إيجه

استطلاع الوكيل: 94% لا يعلمون ماهية عمل الهوية الرقمية

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

طالبان تعلن السيطرة على منطقتي عنابة وخنج

السبت، 04-09-2021 11:18 ص

الصين قدمت أكثر من ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها

6133237f423604079b7700ab


الوكيل الاخباري- كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنها قدمت لمواطنيها ما مجموعه 7.5 مليون لقاح ضد فيروس كورونا،  ليصل المجموع الكلي للتلقيحات إلى 2.092 مليار، بين جرعة وجرعتين.

اضافة اعلان

 

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80 في المئة من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61332ad642360424f614e257

الصحة المصرية تصدر توضيحا بخصوص كورونا

44-8

نيوزيلندا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر

_114514866_hi062973995

كورونا يحصد أرواح 658 ألف شخص في الولايات المتحدة.. وقائمة بضحايا دول أخرى

6132be554c59b75bf20b3b4c

11 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في مصر

1-1461425

كوبا.. بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا لمن هم فوق السنتين

6132ab149eaba

خبراء بريطانيون لا ينصحون بتطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عاما

أخبار متعلقة
612a52c14236043dae224564

الصين تجري 2.01 مليار تطعيم ضد كورونا بين جرعة وجرعتين

الهند

إصابات كورونا اليومية في الهند تتراجع إلى أقل مستوى منذ 5 اشهر

لقاح كورونا

الكويت : تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

6110a97c4236042b67367c31

الصين .. 125 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

w

تونس : تطعيم 475 ألف شخص ضد كورونا في يوم واحد

w1280-p16x9-2020-07-14T084013Z_1003425089_RC2WSH93DBSO_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA

الصين: عقوبات تطال 6 مسؤولين جراء عودة ظهور كورونا