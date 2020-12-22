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الثلاثاء، 22-12-2020 08:46 ص

الصين: لم نرصد اصابات بسلالة كورونا الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها فنغ تسي جيان،، للتلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد، " لكن المركز يراقب الأمر عن كثب".

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وأعلنت الصين اليوم عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وإنها تبحث تشديد الإجراءات لمنع وصول سلالة الفيروس الجديدة الى البلاد.

 

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيانها اليومي، إن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، فيما سجلت إصابتين في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

 

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86867، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


 




 

 


 

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