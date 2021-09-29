الصين: موجة غضب إثر إعدام قطط مصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعدمت سلطات مدينة هاربين شمال شرق الصين ثلاث قطط أليفة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ما أثار حملة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على "المبالغة المفرطة في الجهود المحلية لاحتواء فيروس كورونا" بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.



وأشارت صحيفة "بكين نيوز" التي حصدت أكثر من 52 ألف تعليق حول القضية، إلى أن الفحوص أكدت إصابة صاحبة القطط بالمرض، ما دفع الهيئة المحلية لمكافحة المرض الى قتل القطط الثلاث على سبيل الرحمة، على الرغم من اعتراض صاحبتها، رغم أن الفحص أظهر إصابتها بالفيروس".

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