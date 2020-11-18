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الأربعاء، 18-11-2020 04:36 ص

الصين : نتائج مبشرة حول لقاح قابل للاستخدام الطارئ ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة خاصة بلقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي تطوره شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية أنه يثير استجابة مناعية سريعة وقابل للاستخدام الطارئ ضد المرض.

ونشر الفريق العامل على تطوير اللقاح امس الثلاثاء، تقريرا في مجلة "ذي لانسيت" الطبية المعروفة استند إلى نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية التي أجريت في الصين شملت أكثر من 700 مشارك.

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وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح، قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع الأمصال الأخرى . 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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