الصين: 1,225 مليار تلقوا تطعيما ضد كورونا

الوكيل الإخباري-قالت الصين إن 1,225مليار شخص في البلاد تلقوا تطعيمهم ضد كورونا، من بينهم الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة، ما يغطي 86,9بالمئة من سكان البلاد.

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وقال نائب رئيس إدارة السيطرة على الأمراض والوقاية منها بلجنة الصحة الوطنية وو ليانغ يو في مؤتمر صحفي اليوم السبت، ان 65,37مليون شخص حصلوا على جرعة معززة من اللقاح.



ووفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية تم استخدام أكثر من 42ر2 مليار جرعة من اللقاحات في أنحاء البلاد حتى امس الجمعة، وتطعيم ما يزيد على 1,076مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد فيروس كورونا، في حين أكد ليانغ أن "حملة التطعيم الشاملة لعبت دورا مهما في كبح انتقال فيروس كورونا الجديد ومنعت عودة حدوث حالات شديدة

بترا