الصين: 1.24 مليار شخص تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن إعطاء أكثر من 1.24 مليار جرعة من لقاحات كورونا، في شتى أنحاء البلاد.

اضافة اعلان



وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في بيان اليوم الجمعة، أن بر الصين الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 91.810 إصابات، في حين ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4.636.



--(بترا)