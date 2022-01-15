السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:16 م

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- اعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تلقي أكثر من 1.26 مليار شخص أو نحو 90 بالمئة من سكان البلد، جرعات لقاح كورونا حتى مساء امس الجمعة.

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وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إنه جرى تطعيم أكثر من 1.22 مليار بشكل كامل، داعية إلى الحصول على الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن، ومواصلة ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعزيز التهوية داخل الحجرات للوقاية من العدوى.

 

المصدر: بترا

 

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