الصين: 11إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين

الوكيل الإخباري- اعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، جميعها لوافدين، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي إنه وحتى يوم أمس الأربعاء، خرج 16 مصابا بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني.

وبذلك ارتفع اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني الى 85500 حالة، بينها 200 مريض لا يزالون يتلقون العلاج.



وذكرت اللجنة ان نحو 80666 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، بينما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني، وذلك منذ بدء الجائحة.



