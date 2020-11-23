الإثنين 23-11-2020
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الإثنين، 23-11-2020 06:22 ص

استقرار عدد الوفيات عند 4634

الصين .. 11 إصابة جديدة بكورونا

صي
تدابير احترازية ضد كورونا في الصين


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، نزولا من 17 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

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ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 86442، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.


وقالت اللجنة الصحية الوطنية إن 9 إصابات تعود لأشخاص وافدين من الخارج، في حين أن الإصابتين المتبقيتين تم تسجيلهما محليا في شانغهاي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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