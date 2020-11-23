الصين .. 11 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، نزولا من 17 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

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ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 86442، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.



وقالت اللجنة الصحية الوطنية إن 9 إصابات تعود لأشخاص وافدين من الخارج، في حين أن الإصابتين المتبقيتين تم تسجيلهما محليا في شانغهاي.

المصدر : روسيا اليوم

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