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الإثنين، 09-08-2021 07:47 ص

الصين .. 125 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.

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وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعا من 30 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.


إلى ذلك أعلنت السلطات الصينية أمس الأحد، عن إجرائها جولة اختبار شاملة جديدة في مدينة ووهان، بعد تسجيلها هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا، من أجل منع تجدد تفشي الوباء وجمعت أكثر من 11,23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في المدينة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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