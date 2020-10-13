الصين: 13 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، عن تسجيل 13 إصابة بكورونا في البر الرئيسي للصين خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل أول عدوى محلية بفيروس كورونا منذ شهرين، فيما أطلقت مدينة تشينغداو مقاطعة شاندونغ شرق الصين، حملة فحص على مستوى المدينة بعد اكتشاف حالات جديدة مرتبطة بمستشفى مخصص لعلاج حالات الإصابة الواردة من الخارج.



ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي في البر الرئيسي للصين الآن، 85591 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





