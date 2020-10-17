الصين ..13 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت الصين، اليوم السبت، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من الخارج ، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية .

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وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية إنه تم أيضا تسجيل 11 إصابة جديدة بدون أعراض.

وبلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى الصين حتى الآن 85659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر : بترا

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