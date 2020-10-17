السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 17/10/2020

المستقلة للانتخاب تنشر القوائم الأولية للمرشحين - رابط

ارتفـــاع طفيف على الحـــرارة

تعرف على عقوبة خرق حظر التجول الشامل ومخالفة أوامر الدفاع

تفاصيل حول مدة الحظر الشامل ومتى ينتهي فعلياً

سورية : 3 وفيات و 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة تعفي شابا من العقاب بعد كسر حظر التجول .. لهذا السبب !

اعلان هام من وزارة التربية حول الامتحانات المدرسية




السبت، 17-10-2020 08:20 ص

جميعها وافدة من الخارج

الصين ..13 إصابة جديدة بكورونا

ي
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الصين، اليوم السبت، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من الخارج ، وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية .

اضافة اعلان

وأوضحت اللجنة الصحية الوطنية إنه تم أيضا تسجيل 11 إصابة جديدة بدون أعراض.
وبلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى الصين حتى الآن 85659 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1398113012364569419724954

إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

صحة

الصحة العالمية : الشتاء تحديا للعالم بسبب كورونا

ط

المكسيك .. 419 وفاة جديدة بكورونا

aaf8c0d0-8378-4c9f-a855-e80f5fc91b15

الصحة العالمية : ننصح الجميع اخذ مطعوم ضد الإنفلونزا قبل دخول الشتاء

5f89fc904236043db66acce4

جنوب افريقيا : إصابات كورونا تتجاوز 700 ألف حالة

90212306_3745324878832704_2268563264315064320_n

مصر : 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
301432_12_1600243153

موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

download_0

الصين تسجل 14 اصابة جديدة بكورونا

من

الصحة العالمية: 50 ألف وفاة بكورونا خلال اسبوع

كرونا

أعلى حصيلة وفيات بكورونا في الأردن اليوم

كو

تفاصيل 3 وفيات بكورونا في الأردن اليوم

890826

الصين تسجل 32 اصابة جديدة بفيروس كورونا