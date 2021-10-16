السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء في روسيا

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

أسعار الذهب السبت 16/ 10/ 2021

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

وزير الصحة : انتشار فرق لأخذ عينات للتأكد من انتشار شيغيلا

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

وفيات السبت 16/10/2021

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

السبت، 16-10-2021 09:37 ص

الصين.. 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها حالات وافدة

616a5c5e423604255f3d5886


الوكيل الاخباري- قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه من بين هذه الحالات الوافدة، هناك أربع حالات سجلت في شنغهاي، وثلاث حالات في كل من خنان وهوبي، وحالتان في تشجيانغ، وحالة واحدة في كل من يوننان وشنشي، مضيفة أن خمسا من تلك الحالات الجديدة كانت حالات بدون أعراض.

اضافة اعلان

 

وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بإصابتها، أو حالات وفاة جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الجمعة الماضي.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
616a8d4b423604255f3d58b7

لأول مرة وفيات كورونا تتجاوز ألف حالة في يوم واحد منذ انتشار الوباء في روسيا

616a6b9e4c59b7109504e0c5

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

c480db35-e1f5-46c0-9a84-e51844074709 (1)

اكتشاف حديث في الخفافيش يشير إلى أصول ‘كوفيد’

كورونا 8

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

سبوتنيك لايت

روسيا تسلم دفعة من لقاح سبوتنيك لايت لنيكاراغوا

مصر

الصحة المصرية: تسجيل 869 إصابة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
614edcff4c59b772524b1636

قائمة بأكثر الدول الأجنبية تسجيلا لإصابات كورونا

614ac7fb4236040c371eed42

الصين تعلن عن بؤرة جديدة محتملة لانتشار كورونا

الصين

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

6147029d4c59b7115a04c921

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا

614315484c59b750bd0d582f

روسيا تسجل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا