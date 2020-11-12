الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الصينية ، من خلال بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.

المصدر : روسيا اليوم

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