الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الصينية ، من خلال بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.
المصدر : روسيا اليوم
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