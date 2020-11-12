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الخميس، 12-11-2020 06:53 ص

14 حالة وافدة

الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت هيئة الصحة الوطنية الصينية ، من خلال بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ14 المتبقية وافدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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