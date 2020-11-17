الثلاثاء 17-11-2020
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الثلاثاء، 17-11-2020 06:34 ص

جميعها وافدة

الصين.. 15 إصابة جديدة بكورونا

صين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة الصحية الوطنية الصينية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الصين 86361 حالة، في حين أن عدد المتوفين لا يزال دون تغير عند 4634.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن جميع الحالات الجديدة المصابة بكورونا التي تم رصدها، قادمة من الخارج. 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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