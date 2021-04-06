الثلاثاء 06-04-2021
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الثلاثاء، 06-04-2021 11:28 ص

في مقاطعة يوننان

الصين .. 15 إصابة جديدة بكورونا

صين


الوكيل الإخباري - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين يوم الاثنين.

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وبحسب التقرير، لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بها أو حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الاثنين.


وغادر يوم الاثنين 18 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.
وقالت اللجنة إن البر الرئيسي، ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن، سجل ما إجماليه 90329 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 244 حالة لاتزال تتلقى العلاجات الطبية، واثنتان منها في حالة خطيرة.


وغادر ما إجماليه 85449 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد التعافي في البر الرئيسي الصيني، فيما حصد المرض في البر الرئيسي الصيني أرواح 4636 شخصا حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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