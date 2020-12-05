الصين .. 17 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اثنتان منها محلية.

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وقد وصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين حتى الآن 86601 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي انها لم تتلق تقارير عن تسجيل وفيات جديدة جراء المرض.

المصدر : بترا

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