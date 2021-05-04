الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 08:09 ص

جميع الحالات وافدة

الصين.. 17 إصابة جديدة بكورونا

صين
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مايو، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج.


وأضافت إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 20 إصابة، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق، حيث لا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.


ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي حاليا 90714، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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