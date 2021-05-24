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الإثنين، 24-05-2021 07:58 ص

جميعها وافدة

الصين .. 18 إصابة جديدة بكورونا

صين


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات وافدة.


وأشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة بلغت 22 حالة، انخفاضا من 25 في اليوم السابق.
وكانت الصين أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 19 إصابة بالفيروس.


ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي للصين الآن 90991، فيما عدد الوفيات 4636 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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