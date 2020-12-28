الصين .. 21 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم الاثنين عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، إن 15 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، فيما سجلت الحالات المحلية الست في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 86976 إصابة ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 وفاة .



واشارت اللجنة إلى أنها رصدت 20 حالة بدون أعراض، ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها "حالات مؤكدة".



المصدر : بترا

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