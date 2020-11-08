الصين .. 28 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت الصين اليوم الأحد، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية جميعها وافدة.

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وقالت اللجنة الصحية الوطنية فى بيان اليوم، إنها سجلت 36 إصابة جديدة دون أعراض مقابل 27 حالة فى اليوم السابق.



واشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86212 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



المصدر : بترا

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