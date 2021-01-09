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السبت، 09-01-2021 09:10 ص

17 إصابة محلية

الصين .. 33 إصابة جديدة بكورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها سجلت 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 53 في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 14 من بين 17 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وأعلنت مدينة شيجيا تشوانغ، عاصمة خبي، اليوم السبت أنها ستعلق خدمات مترو الأنفاق.


وكانت السلطات قد منعت السكان الأسبوع الماضي من المغادرة في محاولة للحد من تفشي الفيروس.
وبدأت شيجيا تشوانغ حملة فحوصات جماعية لسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.
وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 38 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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