الصين: 45 إصابة جديدة بكورونا بين المشاركين في الأولمبياد

الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين أن السلطات سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين للمشاركة في الألعاب.

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وجاء في بيان نشرته اللجنة اليوم السبت، أن 287 شخصا وصلوا أمس هم 138 رياضيا ومسؤولا و149 من "ممثلي الأطراف المعنية الأخرى". وأضاف، إن نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهؤلاء في المطار وفي فندق القرية الأولمبية بينت أن نتائج 45 من هؤلاء كانت إيجابية (مصابين)، وهم 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية.



يشار الى أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستنتهي في 20 شباط الجاري.

بترا