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الخميس، 29-10-2020 08:27 ص

24 حالة وافدة

الصين .. 47 إصابة جديدة بكورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الصين 47 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني خلال 24 ساعة الماضية، بما في ذلك 23 حالة محلية العدوى و24 حالة وافدة من الخارج.

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وقالت اللجنة الصحة الوطنية ولجنة الصحة في منطقة شينجيانغ ، إنه تم الإبلاغ عن الحالات 23 في محافظة شوفو بولاية كاشغر جنوبي شينجيانغ، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة بدون أعراض يوم الأربعاء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو حالات وفاة جديدة تتعلق بالمرض. 

وكانت جميع الحالات محلية العدوى حالات بدون أعراض من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين وتم إعادة تصنيفها كحالات مؤكدة.

 

المصدر : بترا

 

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