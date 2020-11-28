السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 08:44 ص

جميعها وافدة

الصين .. 6 إصابات جديدة بكورونا

مو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين اليوم السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، جميعها وافدة من الخارج.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية ان العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى يوم أمس بلغ 86501 حالة، من بينها 285 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم ثمانية مرضى في حالة خطيرة.


وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81582 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض.


وأضافت إن 288 حالة بدون أعراض، بما في ذلك 284 حالة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.


وفِي ذات السياق قررت تيانجين شمالي الصين إطلاق جولة جديدة لإجراء اختبارات الحمض النووي لاكتشاف الإصابة بمرض فيروس كورونا على ست مجموعات من المواطنين بمنطقة بينهاي الجديدة، بدءا من صباح اليوم السبت، حسبما أعلنت السلطات المحلية.


وكانت البلدية أجرت اختبارات الحمض النووي لجميع السكان في المنطقة في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني بعد ظهور عدة حالات في وقت سابق من الشهر الجاري.


ووفقا لمركز تيانجين للوقاية من المرض والسيطرة عليه، فإن الجولة الجديدة من الاختبارات ستشمل العمال الذين يتعاملون مع البضائع المستوردة والرحلات القادمة من خارج البلاد، وجميع السكان الذين يعيشون في المجمعات السكنية التي يقيم بها هؤلاء.

 

المصدر : بترا

 

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