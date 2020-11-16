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الإثنين، 16-11-2020 07:54 ص

عدد الوفيات لم يتغير

الصين .. 8 إصابات جديدة وافدة بكورونا

صي
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي سجل يوم أمس الأحد ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في البر الرئيسي الصيني  86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.


وذكرت اللجنة، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بالفيروس بلا أعراض.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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