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الثلاثاء، 26-01-2021 09:24 ص

69 إصابة محلية

الصين.. 82 إصابة جديدة بكورونا

صين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان اللجنة أن 69 حالة إصابة بفيروس كورونا كانت محلية العدوى، بينما وفدت 13 حالة إصابة بهذا الفيروس، من خارج البر الرئيسي الصيني.

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هذا ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالفيروس بين الحالات الوافدة.


وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الوافدة إلى البر الصيني حتى نهاية يوم أمس الاثنين، 4624 حالة، من بينها 4332 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و292 لا تزال تتلقى العلاج.


في حين ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الى 89197 حالة، حتى يوم أمس الاثنين، بينها 1885 مريضا لايزالون يتلقون العلاج الطبي، منهم 110 أشخاص في حالة خطيرة.


ولفتت لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى أن 82676 مصابا بفيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا بسبب هذا الفيروس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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