العاصمة الإندونيسية تعلن تخفيف قيود كورونا غدا

الوكيل الاخباري – قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أنيس باسويدان، إن المدينة ستطلق، غدا الاثنين، فترة "انتقالية" بتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين وذلك بعد أن تباطأت وتيرة العدوى على مدى الأسبوعين الماضيين.

اضافة اعلان



وكانت المدينة التي يقطنها نحو 11 مليون نسمة قد عادت لفرض قيود اجتماعية أكثر صرامة منذ منتصف سبتمبر/ أيلول بعد أن تسببت زيادة حالات الإصابة بالفيروس في الضغط على الخدمات الصحية.



وقال باسويدان، في بيان اليوم الأحد، "نحتاج إلى التأكيد على أن الالتزام يجب أن يظل شديدا ليتسنى إبقاء سلسلة العدوى تحت السيطرة وحتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات طارئة مرة أخرى"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".



تسمح الإجراءات الجديدة لشركات الأعمال غير الضرورية بالعمل من مقراتها ومكاتبها لكن بنصف طاقتها الاستيعابية كما تسمح للمطاعم باستقبال زبائن على أن تعمل بنصف طاقتها أيضا.



كما ستبدأ المتنزهات والمتاحف العمل من جديد لكن وفقا لبعض القيود. وسيتعين على كل الشركات اتباع نظام صارم للنظافة والاحتفاظ ببيانات عن زوارها لأغراض تتبع المخالطين.



وأشار حاكم العاصمة إلى أن تخفيف الإجراءات يأتي بعد تراجع عدد من تثبت الفحوص إصابتهم وعدد مرضى الفيروس في وحدات العناية المركزة التي انخفضت نسبة الإشغال فيها إلى 67 بالمئة أمس السبت من 83 بالمئة في 13 سبتمبر/ أيلول.



وبحلول أمس السبت كان إجمالي الإصابات في إندونيسيا قد وصل إلى 328952 إصابة والعدد الإجمالي للوفيات 11765 من بينها 85617 إصابة و1877 وفاة في جاكرتا.







المصدر : سبوتنك



