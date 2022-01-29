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السبت، 29-01-2022 09:22 ص

العاصمة الهندية ترفع حظر التجول بعد تراجع إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الهندية رفع حظر التجول في العاصمة نيودلهي في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تراجع إصابات كورونا.

وسمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والأسواق يوم امس الجمعة بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأوضح ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي، أنيل بايجال، أنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة.

وصرح بأنه سيسمح للمطاعم والحانات ودور السينما بالعمل بسعة تصل إلى 50 بالمئة وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على 200 شخص.

كما تقرر تخفيف القيود تدريجيا مع ضمان الالتزام بالسلوكيات الملائمة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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