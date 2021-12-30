العالم يسجل مليون إصابة بكورونا يوميا

الوكيل الاخباري - في ظل تزايد الإصابات بكوفيد، تخطى العالم للمرة الأولى العتبة الرمزية لمليون حالة جديدة يوميا في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس. اضافة اعلان





وقد أحصيت أكثر من 7,3 ملايين إصابة جديدة بالعالم خلال الأيام السبعة الأخيرة أي ما يعادل 1045000 إصابة يوميا.



يقوم هذا التعداد على الحصيلة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.



ويبقى جزء كبير من الحالات القليلة الخطورة أو التي لا تظهر فيها أعراض خارج هذه الإحصاءات رغم تكثيف حملات التشخيص في بلدان كثيرة منذ بداية الوباء في أعقاب رصد الفيروس للمرة الأولى أواخر 2019.



ازداد عدد الإصابات بالعالم الآخذ في الارتفاع منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر بنسبة 46% خلال الأيام السبعة الأخيرة مقارنة مع الأسبوع السابق.



وقد يتسبب انتشار المتحورة أوميكرون شديدة العدوى بـ "تسونامي من الحالات"، على ما قال الأربعاء المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

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