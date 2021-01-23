العالم يقترب من تسجيل 100 مليون إصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري – خاص –

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يقترب العالم من تسجيل 100 مليون إصابة بفيروس كورونا، منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019.وبحسب موقع "وورلد ميتر" المختص برصد إحصائيات وباء كورونا حول العالم، فإنه سجلت 98,764,777 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2,116,714 حالة وفاة، وتعافى من الفيروس 70,964,463 شخصا.ويبلغ عدد الحالات النشطة 25,683,628 حالة، منهم 25,572,400 حالتهم متوسطة وبنسبة 99.6% ، و111,200 حالتهم حرجة وبنسبة 0.4%.وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بعدد حالات بلغ 25,390,042 إصابة، و424,177 حالة وفاة، يليها في المرتبة الثانية الهند بعدد حالات بلغ 10,640,544 إصابة، و153,221 حالة وفاة، أما المرتبة الثالثة فاحتلتها دولة البرازيل بعدد حالات بلغ 8,755,133 إصابة، و215,299 حالة وفاة.وحلّ في المرتبة الرابعة روسيا الاتحادية بعدد حالات بلغ 3,677,352 إصابة، و68,412 حالة وفاة، بينما حلّ في المرتبة الخامسة المملكة المتحدة بعدد حالات بلغ 3,583,907 إصابة، و95,981 حالة وفاة.وبيّن الموقع أن الأردن يحتلّ المرتبة 40 عالميا، بعدد إصابات بلغت حتى يوم أمس الجمعة 318,911 إصابة، و4,207 حالة وفاة.