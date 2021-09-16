الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك تصادق على التقريرين الإداري والمالي وتنتخب هيئتها الإدارية

الأردن يشارك في الاحتفال بيوم الأوزون العالمي

الأزمات الخانقة تسيطر على عمان كل خميس

وزير النقل يبحث مع السفيرة الإسبانية تعزيز التعاون المشترك

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

شاب يلقي نفسه من سطح منزل في عمان

البيئة: الأردن تخلص من ألفي طن مستنزفة لطبقة الأوزون

سبب انقطاع المياه عن منازل في المملكة

بلاغ حكومي مرتقب بشأن الموازنة العام الشهر المقبل

ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الأغوار والجيزة

الخميس، 16-09-2021 01:48 م

العراق: اجتياز ذروة الموجة الثالثة من كورونا بأقل الإصابات والوفيات

العراق


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وانخفاض معدل الإصابات والوفيات.

اضافة اعلان


وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح حسن، اجتزنا ذروة الموجة الثالثة، لكن لا تزال هناك إصابات يومية، وإن كانت أقل من السابق بما فيها الوفيات.


وحذرت من التهاون في تلقي اللقاح أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن ذلك يؤدي إلى دخول العراق بموجة جديدة رابعة للوباء، ويمكن أن تكون أكثر من موجة نتيجة التحورات التي يمر بها الفيروس بين حين وآخر.


وقالت إن حلول موسم الشتاء يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض التنفسية والانتقالية وغيرها من الأمراض الوبائية.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d734dc3b-6510-4f52-83db-e39ef8cc743e

ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟

614302a8423604676553cb19

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

فلسطين كورونا

فلسطين: 15 وفاة و2501 إصابة بكورونا و2791 حالة تعافٍ

hospitalised-patient-with-severe-covid-19-750x500

ما الذي يحدث لمصاب بكورونا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة - فيديو

614315484c59b750bd0d582f

روسيا تسجل 19594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فايزر 2

الصحة المصرية : وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر

أخبار متعلقة
اي

إيران تعلن تسجل 665 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

غزة

صحة غزة تعلن دخول القطاع الموجة الثالثة من كورونا

612270694c59b718204ddb7c

إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا

مم

الولايات المتحدة: 20 ألف طالب في الحجر الصحي بعد أسبوع من بدء العام الدراسي

بريطانيااا

بريطانيا تسجل 36572 إصابة و113 وفاة جديدة بكورونا

611be37f4c59b7064128536b (1)

العراق.. تحذير من موجة كورونا رابعة