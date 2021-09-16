العراق: اجتياز ذروة الموجة الثالثة من كورونا بأقل الإصابات والوفيات

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، وانخفاض معدل الإصابات والوفيات.

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وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح حسن، اجتزنا ذروة الموجة الثالثة، لكن لا تزال هناك إصابات يومية، وإن كانت أقل من السابق بما فيها الوفيات.



وحذرت من التهاون في تلقي اللقاح أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأن ذلك يؤدي إلى دخول العراق بموجة جديدة رابعة للوباء، ويمكن أن تكون أكثر من موجة نتيجة التحورات التي يمر بها الفيروس بين حين وآخر.



وقالت إن حلول موسم الشتاء يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض التنفسية والانتقالية وغيرها من الأمراض الوبائية.

بترا