العراق تُخفف من إجراءات حظر التجول

الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم ٫عن إصدار قرارات جديدة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، منها تخفيف إجراءات حظر التجول.

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وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الوزراء قرر تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الحالي".



وأضاف، أن "حظر التجوال الجزئي سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، أما الحظر الشامل فسيكون يومي الجمعة والسبت فقط مع فتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".



وأشار ناظم إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضا فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية".



و كانت قد سجلت العراق منذ ظهور الفيروس 768352 إصابة، 13827 وفاة.

روسيا اليوم



