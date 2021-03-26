العراق يتسلّم الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - تسلم العراق اليوم الجمعة الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، عبر مرفق كوفاكس، والبالغة 336 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، على ما افاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط.

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وبحسب بيان صحفي للمكتب الإقليمي، فإن هناك شحنة أخرى قوامها 1.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، يخطط مرفق كوفاكس لتسليمها للعراق خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار شحنات اخرى من اللقاحات لتغطية 20 بالمئة من سكان العراق قبل نهاية العام الحالي.



وقال وزير الصحة العراقي الدكتور حسن محمد التميمي، أن الوزارة سترسل هذه اللقاحات إلى مديريات الصحة في بغداد، وجميع المحافظات، وفي إقليم كردستان لتستخدم في حماية الأشخاص المصنفين ضمن الفئات ذات الأولوية، وفقا للخطة الوطنية لنشر اللقاح.



يُذكر أن مرفق كوفاكس، هو مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.



--(بترا)

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