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السبت، 22-05-2021 12:38 م

العراق يعلن استكمال إجراءاته لاستيراد لقاح 'سبوتنيك V'الروسي

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، إكمال تعاقدها لاستيراد كميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريحات نقلتها وكالة "السومرية" إن الوزارة أكملت التعاقد مع الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي، على أن تصل دفعة منه قريبا إلى العراق.

 من جهة أخرى، لفت المسؤول الصحي العراقي، إلى أن بلاده تستمر بالتفاوض مع شركة "موديرنا" الأمريكية لشراء لقاحها، معتبرا أن "الهدف من التعاقد على اللقاحات وتنويعها، هو تطعيم جميع أبناء المجتمع لحمايتهم وسلامتهم".

يشار إلى أن العراق يستخدم حاليا في حملة التطعيم، لقاحات "سينوفارم"، و"فايزر-بايونتيك" و"أسترازينيكا".

ووفق موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في دول العالم، فإن عدد الإصابات في العراق بلغ حتى اليوم 1,160,494 إصابة، فيما تم تسجيل 16,137 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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