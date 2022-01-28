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الجمعة، 28-01-2022 08:35 ص

العراق يعلن التوقف مؤقتا عن التطعيم ضد كورونا الجمعة

لقاح


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات العراقية، التوقف عن تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا اليوم الجمعة.

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وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، مساء الخميس، إن المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، سوف تتوقف اليوم، وذلك نظراً للظروف الجوية.


وأضاف البيان أن فرق التطعيم ستستأنف يوم السبت عملها في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.


كما أوضح البيان أن المراكز المخصص بسحب عينات "بي سي آر" تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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