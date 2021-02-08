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الإثنين، 08-02-2021 03:38 م

تحذير من ارتفاع الإصابات

العراق يعلن عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا

علا
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة في البلاد.

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وحذرت الوزارة في بيان اليوم من استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة خطر الجائحة.

 

ويتصدر العراق الدول العربية بنسبة الوفيات والإصابات بالفيروس التي تجاوزت 13 الف وفاة و620 الف إصابة.


المصدر : بترا

 

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