العراق يعلن عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة في البلاد.

اضافة اعلان



وحذرت الوزارة في بيان اليوم من استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة خطر الجائحة.

ويتصدر العراق الدول العربية بنسبة الوفيات والإصابات بالفيروس التي تجاوزت 13 الف وفاة و620 الف إصابة.



المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





