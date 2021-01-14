العراق يمنع السفر الى 20 دولة بسبب سلالة كورونا الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلن العراق، اليوم الخميس، منع سفر مواطنيه إلى 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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وقالت سلطة الطيران بالعراق، إنها تلقت تعليمات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بمنع سفر العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا وهي (بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، استراليا، اليابان، جنوب افريقيا، زامبيا).

وأضافت، ان منع الدخول للبلاد يستثني الدبلوماسيين، والوفود الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية، مشترطة عليهم احضار فحص (PCR) قبل 72 ساعة من دخولهم العراق.



وقالت سلطة الطيران إن العراق سيعتمد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات (PCR) للمسافرين على متن رحلاتها.



--(بترا)

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