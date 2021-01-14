الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: 570 وفاة و24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

%4.3 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رسالة من ولي العهد بعد تلقي لقاح كورونا

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن الاسبوع القادم

حقيقة العاصفة الثلجيّة غير المسبوقة التي ستضرب الاردن

إرادة ملكية بتعيين أحمد الخلايلة إماما للحضرة الهاشمية

الخميس، 14-01-2021 02:39 م

العراق يمنع السفر الى 20 دولة بسبب سلالة كورونا الجديدة

iraq_15 (Custom)


الوكيل الاخباري - أعلن العراق، اليوم الخميس، منع سفر مواطنيه إلى 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وقالت سلطة الطيران بالعراق، إنها تلقت تعليمات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بمنع سفر العراقيين إلى الدول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا وهي (بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، استراليا، اليابان، جنوب افريقيا، زامبيا).

 

وأضافت، ان منع الدخول للبلاد يستثني الدبلوماسيين، والوفود الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية، مشترطة عليهم احضار فحص (PCR) قبل 72 ساعة من دخولهم العراق.


وقالت سلطة الطيران إن العراق سيعتمد مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات (PCR) للمسافرين على متن رحلاتها.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا-2-1-1200x675

روسيا: 570 وفاة و24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1000x-1

اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين

afb6ae7f60ab24c01af686c751928006 (Custom)

خبراء الصحة العالمية يصلون إلى ووهان للكشف عن أصل كورونا

7W3D3UPXLFGUTFD43IKMAFCYVE

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية مع انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا

120211012855764570797

لبنان يبدأ بتطبيق منع التجول والاغلاق الشامل عشرة ايام للحد من كورونا

c1_3583220

عمدة موسكو يعلن أن الوضع الوبائي في العاصمة لا يزال خطيرا

أخبار متعلقة
5fe4284a4c59b7529163aefb

العراق: 12 وفاة و836 إصابة بفيروس كورونا

12202016165724975431013

العراق: 13 وفاة و1200 إصابة بفيروس كورونا

GettyImages-1202925833

سلالة كورونا الجديدة تثير ذعرا عالميا.. هل تصبح بريطانيا بؤرة للتفشي مثل الصين سابقا؟

10202025125947710002878

العراق: 17 وفاة و1027 إصابة بكورونا

122020491454939687657

العراق يسجل 20 وفاة و1770 اصابة بفيروس كورونا

1120201115120841221718

العراق: 22 وفاة و1553 إصابة بفيروس كورونا