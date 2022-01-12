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الأربعاء، 12-01-2022 03:23 م

العراق يوصي بإلزام الوافدين بإظهار بطاقة تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأربعاء، بإلزام الوافدين إلى البلاد سواء مواطنين أم أجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات الأخيرة لتفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، وذلك في ظل ارتفاع الإصابات بالمتحوّر الجديد من الفيروس "أوميكرون" عالميا.

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أنه بعد مناقشة التطورات تقرر إصدار عدد من التوصيات أهمها "إلزام الوافدين إلى العراق كافة، من العراقيين والأجانب بإبراز كارتات لقاحات كوفيد-19، المحتوية على رمز التحقق IQ، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد اللقاحات [مضادة] كوفيد-19".

وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى فحص (PCR) سالب يثبت خلوه من مرض كوفيد-19، أجري خلال 72 ساعة قبل دخوله إلى العراق.

وتحتاج تلك التوصيات إلى قرار من مجلس الوزراء لتصبح من الواجب تطبيقها في البلاد.

وتجاوزت أعداد الإصابات بوباء كوفيد-19 في العراق مليوني إصابة، توفي من بينهم أكثر من 24 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس القاتل.

 

المصدر: سبوتنك

 

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