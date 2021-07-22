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الخميس، 22-07-2021 04:15 م

العراق.. 160 ألف إصابة حرجة مسجلة بعد دخول الموجة الثالثة لكورونا

العراق


الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق عن تسجيل 160 ألف إصابة حرجة بعد دخول البلاد الموجة الثالثة من كورونا.

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وقال مقرر اللجنة فالح الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق دخل رسميا في الموجة الوبائية الثالثة، ووصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات إلى أكثر من 160 ألف مصاب، فضلا عن أكثر من 750 شخصا في العناية المركزة".


وأضاف، أن "فئة الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة في هذه الموجة"، مؤكدا على "الالتزام بالتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة، ومنها الإجراءات الوقائية والتباعد وضرورة التزام الوزارات والمؤسسات بتوصيات اللجنة".


وأضاف أن "الالتزام بالتوصيات، بالإضافة إلى أخذ اللقاح، سيعطيان نتائج إيجابية بالموقف الوبائي"، داعيا "الجهات الدينية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع المواطنين على اللقاح وزيادة نسبة الملقحين للوصول إلى المناعة المجتمعية".


وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان صدر أمس الأربعاء، أن الموجة الثالثة تسبب ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة، بضمنها فئة الشباب، فيما أطلقت نداء وطنيا لكل العراقيين بالتعاون معها ومساعدة ملاكاتها في إيقاف سلسلة انتقال الوباء، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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