الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 03:58 م

وفاتان اليوم

العقبة تسجل وفاة رابعة بكورونا

عق
محافظة العقبة


الوكيل الإخباري -ارتفعت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في محافظة العقبة إلى 4 وفيات، وفق محافظ العقبة محمد الرفايعة .

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ويأتي ذلك ، بعد أن تم اليوم الجمعة ، تسجيل وفاتين بالفيروس ، لمواطنين اثنين.


وقال الرفايعة ، إن العقبــــة سجلت أمس 149 إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بدء الجائحة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ بدء الجائحة نحو 700 حالة.


وتنفيذا لأوامر الدفاع والتعليمات الصادرة بخصوصها وإستنادًا للصلاحيات المخولة بموجبه للحكام الإدارييـــن، فقد أوعز المحافظ الرفايعة للأجهزة المعنية بمنع إقامة أي فعالية ضمن الحملة الدعائية للانتخابات النيابية يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصًا والإلتزام بشروط الصحة والسلامة العامة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية والإداريــة بحق المخالفيـــن.

 

 

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