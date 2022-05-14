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السبت، 14-05-2022 09:56 ص

العلماء يعلنون عن انخفاض انتشار الأنواع الفرعية لمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري - أعلن ألبرت ريزفانوف، مدير المركز العلمي والسريري للطب الدقيق والتجديدي، في معهد الطب الأساسي والبيولوجيا، أن انتشار الأنواع الفرعية لمتحور "أوميكرون" قد انخفض.

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ويشير الخبير في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه على الرغم من انتشار المتغيرات الجنوب إفريقية الأكثر عدوى من محور "أوميكرون" BA.4 و BA.5، لا يزال اللقاح يحمي من الإصابة بالأشكال الشديدة من "كوفيد-19". لذلك، من الضروري إعادة التطعيم كل ستة أشهر، كما أكدت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق.

 

ويقول، "تختلف موجات "كوفيد-19" بعض الشيء عن موجات عدوى المجاري التنفسية العليا الأخرى. فإذا كنا سابقا نلاحظ تفشي هذه الأمراض في مواسم معينة، فإن هذه الموجات أصبحت مرتبطة بانتشار سلالات جديدة، أكثر عدوى وتتجنب اللقاحات ومنظومة المناعة. ولكن مع ذلك لا تزال اللقاحات تحمي الناس من الأشكال الشديدة للمرض".

ومن جانبه أكد البروفيسور أناتولي ألشتاين كبير الباحثين في مركز "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، على أن لقاح "سبوتنيك V" ليس فعالا بالدرجة المطلوبة ضد السلالات الجديدة.


ويقول، "لقد كان أقل فعالية ضد متغير "دلتا"، وضد متحور "أوميكرون" أيضا. ولكن مع ذلك يحمي المطعمين من الإصابة بالأشكال الشديدة للمرض والموت. لذلك من الضروري إعادة التطعيم".


ويضيف، يعمل الخبراء حاليا على ابتكار لقاحات جديدة تكون فعالة ضد متحور "أوميكرون"، تكون قادرة على إبطاء انتشار جميع أنواع متحور "أوميكرون"الفرعية.

 

 

روسيا اليوم 

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