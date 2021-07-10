الفلبين تتلقى شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك v المضاد لكورونا

الوكيل الإخباري- قالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، إن شحنة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا تم تسليمها إلى الفلبين، مساء يوم أمس الجمعة.

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وجاء في بيان للغرفة، "شحنة من لقاح سبوتنيك v الروسي الصنع، وصلت الفلبين مساء يوم أمس الجمعة، على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية".



وتم تسليم اللقاحات في المطار بوجود منسق برنامج التطعيم الفلبيني، كارليتو جالفيس، والسفير الروسي مارات بافلوف.



ويُذكر أنه في 10 يوليو، سيتم تسليم دفعة أخرى من اللقاح الروسي إلى الفلبين.



وتعد الفلبين واحدة من أكثر البلدان تضررا في منطقة جنوب شرق آسيا من عدوى فيروس كورونا. فمنذ تفشي الوباء أصيب أكثر من 1.4 مليون شخص بفيروس كورونا في الفلبين، وتعافى أكثر من 1.38 مليون شخص، وتوفي 25.7 ألف شخص.



وتمت الموافقة بالفعل على استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" في 67 دولة، وهو أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد كورونا.

المصدر: روسيا اليوم