الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في دير الزور شرقي سوريا

بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا

مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يقتحمون باحة منزل وزير الداخلية

فروانة: 82 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تدين هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

العراق يطالب إيران بالحصول على حقوقه المائية

الرئيس العراقي: مهمة القوات الأجنبية تمكين قدرات قواتنا وتطويرها

السبت، 10-07-2021 02:20 م

الفلبين تتلقى شحنة جديدة من لقاح سبوتنيك v المضاد لكورونا

60e970eb4236044215784949


الوكيل الإخباري- قالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، إن شحنة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا تم تسليمها إلى الفلبين، مساء يوم أمس الجمعة.

اضافة اعلان


وجاء في بيان للغرفة، "شحنة من لقاح سبوتنيك v الروسي الصنع، وصلت الفلبين مساء يوم أمس الجمعة، على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية".


وتم تسليم اللقاحات في المطار بوجود منسق برنامج التطعيم الفلبيني، كارليتو جالفيس، والسفير الروسي مارات بافلوف.


ويُذكر أنه في 10 يوليو، سيتم تسليم دفعة أخرى من اللقاح الروسي إلى الفلبين.


وتعد الفلبين واحدة من أكثر البلدان تضررا في منطقة جنوب شرق آسيا من عدوى فيروس كورونا. فمنذ تفشي الوباء أصيب أكثر من 1.4 مليون شخص بفيروس كورونا في الفلبين، وتعافى أكثر من 1.38 مليون شخص، وتوفي 25.7 ألف شخص.


وتمت الموافقة بالفعل على استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" في 67 دولة، وهو أحد أكثر اللقاحات أمانا وفعالية ضد كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

كورونا ٢

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

w

بريطانيا: 34 وفاة و 32367 إصابة بكورونا

لقاح كورونا

بريطانيا: إعطاء نحو 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كورونا

دراسة: الأجسام المضادة تبقى لعام لدى المتعافين من كورونا

s

السعودية تسجل ارتفاعا بوفيات وإصابات كورونا

أخبار متعلقة
202111118131952AQ

تركيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح 'سبوتنيك V' الروسي

60c71a634c59b74c9012c5a2

لبنان يسجل رقما قياسيا للتلقيح ضد كورونا

60c5ea8b423604597e00bdce

ميركل: سيتم توزيع 2,3 مليار جرعة من لقاح كورونا بين الدول النامية

60c5b2224c59b7653d7b7f56

مجموعة 'G7' تلتزم بتوفير مليار جرعة من اللقاحات ضد كورنا

60c5cc234236043a1e1a632d

الصحة المصرية تحسم جدل تطعيم الحوامل والأطفال باللقاح المضاد لكورونا

thumbs_b_c_f09f600e88ed45446778f2845fa602c0

يؤخذ عن طريق الاستنشاق لا الحقن.. الصين تسعى لمحاربة كورونا بلقاح جديد