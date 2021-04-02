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الجمعة، 02-04-2021 03:22 م

15310 إصابات

الفلبين تسجل رقما قياسيا بعدد إصابات كورونا الجديدة

فلبين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الفلبين عن تسجيل 15310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذا أعلى معدل مبلغ عنه في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 771497 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 13320 حالة في البلاد. 

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وكان الرقم القياسي اليومي السابق لعدد الإصابات الذي سجل في البلاد يزيد قليلا عن 10000 حالة جديدة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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