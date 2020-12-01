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الثلاثاء، 01-12-2020 12:50 م

بينها "سبوتنيك V" الروسي

الفلبين تقرر شراء 4 لقاحات مختلفة ضد كورونا

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الفلبينية أنها تعتزم شراء كمية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى لقاحات أخرى من 3 شركات مختلفة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روك، في تصريح صحفي، إنه بالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك V"، الذي ينتجه مركز "غاماليا" الروسي، ستشتري سلطات البلاد اللقاحات من شركة "سينوفاك" الصينية ، وشركة "فايزر" الأمريكية، وشركة "أسترازينيكا" البريطانية.


وأعلنت السلطات الفلبينية في وقت سابق أنها تعتزم تطعيم 60 مليون مواطن في البلاد ضد COVID-19 من أجل تحقيق مناعة القطيع.


ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة إلى 1.5 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تتلقى الفلبين الدفعة الأولى من لقاحات COVID-19 في الربع الثاني من عام 2021.


وقالت الفلبين إنها أبرمت اتفاقية مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية لشراء 2.6 مليون جرعة من اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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