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الثلاثاء، 29-12-2020 12:26 م

التجارب خلال الأسابيع المقبلة

الفلبين توافق على تجارب للقاح جانسن ضد كورونا

فلبين
توضيحية


الوكيل الإخباري - وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح ضد فيروس كورونا، من إنتاج شركة "جانسن" التابعة لـ"جونسون اند جونسون" الأمريكية للصناعات الدوائية.

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وأكد رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية، رولاندو إنريكيه دومينغو، أن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


وأضاف أن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتي "سينوفاك" و"كلوفر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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