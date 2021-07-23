الفلبين.. منع دخول المسافرين من ماليزيا وتايلاند للحد من انتشار سلالة دلتا

الوكيل الإخباري - قال متحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن بلاده ستمنع دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند، وستشدد القيود بالعاصمة مانيلا، في محاولة لمنع انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.



وأوضح المتحدث، هاري روك، في خطابه أن قرار منع دخول المسافرين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية يوليو الحالي، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لمنع المزيد من الانتشار والحيلولة دون انتقال سلالات كوفيد-19 بين أفراد المجتمع في الفلبين".

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يذكر أنه سبق أن حظرت الفلبين دخول المسافرين من 8 دول، من بينها إندونيسيا والهند.

وسجلت الفلبين 47 حالة من الإصابات بمتغير "دلتا"، منها 8 حالات نشطة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

المصدر : روسيا اليوم