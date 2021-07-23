الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

2041 أسرة تستفيد من مساعدات البر والإحسان خلال العيد

بدء العد التنازلي لإلغاء الحظر الجزئي

الأمانة تنذر 54 منشأة مخالفة

الدفاع المدني ينقذ شخصا تعرض للغرق في البحر الميت

الملك يواصل لقاءاته في الكونغرس

تصريحات حكومية تثير قلق الأردنيين حول كورونا

وفاة طفل غرقا في بركة زراعية بالمفرق

دراسة عالمية تكشف مدى تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

مرصد الزلازل في الإمارات يصدر بيانا بشأن الهزة الأرضية

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال أيام العيد

الجمعة، 23-07-2021 12:21 م

الفلبين.. منع دخول المسافرين من ماليزيا وتايلاند للحد من انتشار سلالة دلتا

60fa5f60423604698801183c


الوكيل الإخباري - قال متحدث باسم الرئاسة الفلبينية إن بلاده ستمنع دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند، وستشدد القيود بالعاصمة مانيلا، في محاولة لمنع انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث، هاري روك، في خطابه أن قرار منع دخول المسافرين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية يوليو الحالي، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء لمنع المزيد من الانتشار والحيلولة دون انتقال سلالات كوفيد-19 بين أفراد المجتمع في الفلبين".

اضافة اعلان


يذكر أنه سبق أن حظرت الفلبين دخول المسافرين من 8 دول، من بينها إندونيسيا والهند.
وسجلت الفلبين 47 حالة من الإصابات بمتغير "دلتا"، منها 8 حالات نشطة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a513eb45-bcc8-4eab-a371-9da499d947e8

3 وفيات و59 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

60fa7647423604255211a8b1

أستراليا تشدد الإغلاق العام في سيدني بسبب تزايد إصابات كورونا

مصر

الصحة المصرية تحذر المواطنين بسبب كورونا

60fa55984236046aec3dbfd0

دراسة عالمية تكشف مدى تأثير زيادة الفترة الفاصلة بين جرعتي لقاح فايزر

60fa6d8e42360453e4152fc1

ولاية هندية تعتزم إنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

60fa53984c59b76b0d17f97d

الهند .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 31 مليون إصابة

أخبار متعلقة
1046885037_0_440_3021_2047_705x375_80_0_0_e8c3d3f1c0cd0b17abcca65119eada86

فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين

5ffd7cfc4236044d2923b4d4

ماليزيا تسجل 11618 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء احتياطا لكورونا

زو

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

60ed50284c59b73c9b4c7b0e

ماليزيا تغلق مركزاً للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة العاملين بالفيروس

مصر

مصر .. 117 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة